https://ria.ru/20251128/rekhab-2058476044.html
Содержание ребенка в подмосковном рехабе стоило от 100 до 200 тысяч рублей
Содержание ребенка в подмосковном рехабе стоило от 100 до 200 тысяч рублей - РИА Новости, 28.11.2025
Содержание ребенка в подмосковном рехабе стоило от 100 до 200 тысяч рублей
Ежемесячное пребывание в реабилитационном центре для подростков в Подмосковье, где истязали детей, обходилось родителям от 100 до 200 тысяч рублей, сообщили в... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T19:00:00+03:00
2025-11-28T19:00:00+03:00
2025-11-28T19:01:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
дедовск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057931817_116:0:1037:518_1920x0_80_0_0_d027c1e6c5e2ebe6ead4d159e20f0871.jpg
https://ria.ru/20251128/rekhab-2058379910.html
московская область (подмосковье)
россия
дедовск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057931817_231:0:922:518_1920x0_80_0_0_26b1e22fda2a47b82b76ceca638d9554.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), россия, дедовск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Дедовск, Следственный комитет России (СК РФ)
Содержание ребенка в подмосковном рехабе стоило от 100 до 200 тысяч рублей
Содержание ребенка в подмосковном рехабе стоило от 100 до 200 тыс руб в месяц