Рейтинг@Mail.ru
Содержание ребенка в подмосковном рехабе стоило от 100 до 200 тысяч рублей - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:00 28.11.2025 (обновлено: 19:01 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/rekhab-2058476044.html
Содержание ребенка в подмосковном рехабе стоило от 100 до 200 тысяч рублей
Содержание ребенка в подмосковном рехабе стоило от 100 до 200 тысяч рублей - РИА Новости, 28.11.2025
Содержание ребенка в подмосковном рехабе стоило от 100 до 200 тысяч рублей
Ежемесячное пребывание в реабилитационном центре для подростков в Подмосковье, где истязали детей, обходилось родителям от 100 до 200 тысяч рублей, сообщили в... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T19:00:00+03:00
2025-11-28T19:01:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
дедовск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057931817_116:0:1037:518_1920x0_80_0_0_d027c1e6c5e2ebe6ead4d159e20f0871.jpg
https://ria.ru/20251128/rekhab-2058379910.html
московская область (подмосковье)
россия
дедовск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057931817_231:0:922:518_1920x0_80_0_0_26b1e22fda2a47b82b76ceca638d9554.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), россия, дедовск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Дедовск, Следственный комитет России (СК РФ)
Содержание ребенка в подмосковном рехабе стоило от 100 до 200 тысяч рублей

Содержание ребенка в подмосковном рехабе стоило от 100 до 200 тыс руб в месяц

© Фото : Свердловская полиция/TelegramРеабилитационный детский центр, где были обнаружены подростки, в поселке Исеть в Верхней Пышме Свердловской области
Реабилитационный детский центр, где были обнаружены подростки, в поселке Исеть в Верхней Пышме Свердловской области - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : Свердловская полиция/Telegram
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Ежемесячное пребывание в реабилитационном центре для подростков в Подмосковье, где истязали детей, обходилось родителям от 100 до 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе СК РФ.
"Следствием установлено, что организованная преступная группа с целью незаконного извлечения прибыли организовала в городе Дедовске реабилитационный центр, где незаконно пребывали 24 подростка. Ежемесячное пребывание там несовершеннолетнего обходилось родителям от 100 до 200 тысяч рублей, и подростки находились в центре месяцами", - сказали в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что с законными представителями подростков заключались договоры, согласно которым с несовершеннолетними должны были работать психологи, а в действительности они подвергались избиению и пыткам, а за проступки их лишали еды.
"Лицензий на работу с указанными лицами и на оказание каких-либо услуг в сфере образования учреждение не имело", - добавили в СК.
Анна Хоботова - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Задержана организатор рехаба в Подмосковье, где пытали детей
Вчера, 15:32
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияДедовскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала