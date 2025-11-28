Задержана организатор рехаба в Подмосковье, где пытали детей

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Силовики задержали Анну Хоботову — организатора рехаба для подростков в Подмосковье, где истязали детей, сообщили РИА Новости в региональном главке СК.

"В рамках расследования уголовного дела о совершении ряда преступлений в реабилитационном центре для подростков в Истринском муниципальном округе задержана организатор учреждения. С подозреваемой работают следователи. К настоящему времени допрошены подростки, пребывавшие в центре, и их родители, а также работники учреждения. Проведены осмотры и выемки", — заявили в ведомстве.

По данным следствия, с августа по ноябрь в Дедовске организовали реабилитационный центр, где незаконно находились 24 подростка. Они проходили лечение от разных зависимостей.

С законными представителями заключали договоры, по которым с детьми должны были работать психологи. В действительности они подвергались избиению и пыткам. В воскресенье в реанимацию попал 16-летний подросток с повреждениями головы, туловища и конечностей, а также со следами от связывания на руках и ногах.