15:32 28.11.2025 (обновлено: 15:52 28.11.2025)
Задержана организатор рехаба в Подмосковье, где пытали детей
Задержана организатор рехаба в Подмосковье, где пытали детей

В Подмосковье задержали хозяйку рехаба, где пытали и унижали подростков

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Силовики задержали Анну Хоботову — организатора рехаба для подростков в Подмосковье, где истязали детей, сообщили РИА Новости в региональном главке СК.
"В рамках расследования уголовного дела о совершении ряда преступлений в реабилитационном центре для подростков в Истринском муниципальном округе задержана организатор учреждения. С подозреваемой работают следователи. К настоящему времени допрошены подростки, пребывавшие в центре, и их родители, а также работники учреждения. Проведены осмотры и выемки", — заявили в ведомстве.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
"Лишали еды и унижали". Что творилось за стенами рехаба в Подмосковье
27 ноября, 08:00
По данным следствия, с августа по ноябрь в Дедовске организовали реабилитационный центр, где незаконно находились 24 подростка. Они проходили лечение от разных зависимостей.
С законными представителями заключали договоры, по которым с детьми должны были работать психологи. В действительности они подвергались избиению и пыткам. В воскресенье в реанимацию попал 16-летний подросток с повреждениями головы, туловища и конечностей, а также со следами от связывания на руках и ногах.
Обвинение предъявили администратору центра, а также одному из постояльцев — 18-летней девушке, участвовавшей в избиении и истязании подростков. Их арестовали, идет розыск других подозреваемых.
Реабилитационный детский центр, где были обнаружены подростки, в поселке Исеть в Верхней Пышме - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
В МВД рассказали, как дети попадали в рехаб на Урале
27 ноября, 11:11
 
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)ДедовскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
