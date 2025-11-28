Рейтинг@Mail.ru
"Нападет на Европу". Французы набросились на Макрона после речи Путина
21:33 28.11.2025 (обновлено: 23:12 28.11.2025)
"Нападет на Европу". Французы набросились на Макрона после речи Путина
Читатели Le Figaro набросились на президента Франции Эммануэля Макрона после выступления Владимира Путина по итогам визита в Киргизию.
в мире
москва
европа
франция
владимир путин
нато
эммануэль макрон
москва
европа
франция
"Нападет на Европу". Французы набросились на Макрона после речи Путина

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Читатели Le Figaro набросились на президента Франции Эммануэля Макрона после выступления Владимира Путина по итогам визита в Киргизию.
Накануне российский лидер заявил на пресс-конференции, что утверждения о планах Москвы якобы напасть на Европу звучат смешно.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Британии сделали заявление после вчерашнего ультиматума Путина Украине
Вчера, 12:47
"Если будет заключено мирное соглашение, что останется делать Макрону? Его замысел заключался в том, чтобы втянуть нас всех в вооруженный конфликт, дабы получить возможность остаться у власти вопреки какой-либо демократической логике, и это меня нисколько не удивляет", — написал один комментатор.
"Макрону пора испытать на себе безработицу! На Украине наметилось движение к миру!", — обрушился с критикой другой.
"Идея о том, что Россия нападет на Европу и Францию, короче говоря, на НАТО, – это концепция, которую разработал Макрон для обладателей простых умов. Не заблуждайтесь, он и сам в это не верит и преследует другие цели", — подчеркнул еще один пользователь
"Из всего происходящего можно сделать как минимум один вывод: не следует оставлять будущее нашей страны в руках фон дер Ляйен, Макрона и Барро – и все сразу пойдет лучше!" — заключил другой читатель.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с этим военно-политическим блоком, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
На Западе отреагировали на заявление Путина
Вчера, 09:23
