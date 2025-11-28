МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Читатели Le Figaro набросились на президента Франции Эммануэля Макрона после выступления Владимира Путина по итогам визита в Киргизию.
"Если будет заключено мирное соглашение, что останется делать Макрону? Его замысел заключался в том, чтобы втянуть нас всех в вооруженный конфликт, дабы получить возможность остаться у власти вопреки какой-либо демократической логике, и это меня нисколько не удивляет", — написал один комментатор.
"Макрону пора испытать на себе безработицу! На Украине наметилось движение к миру!", — обрушился с критикой другой.
"Из всего происходящего можно сделать как минимум один вывод: не следует оставлять будущее нашей страны в руках фон дер Ляйен, Макрона и Барро – и все сразу пойдет лучше!" — заключил другой читатель.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с этим военно-политическим блоком, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
На Западе отреагировали на заявление Путина
Вчера, 09:23
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>