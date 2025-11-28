Главный раввин России надеется, что Уиткофф посетит московскую синагогу

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар ожидает приезда в синагогу Московского еврейского общинного центра (МЕОЦ) спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, заявили РИА Новости в пресс-службе главного раввина России

Главный раввин добавил, что еврейская община постарается" поспособствовать успеху визита Уиткоффа" для дальнейшего укрепления отношений между США и России и развития совместных инициатив.