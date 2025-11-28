Рейтинг@Mail.ru
Главный раввин России надеется, что Уиткофф посетит московскую синагогу
15:15 28.11.2025
Главный раввин России надеется, что Уиткофф посетит московскую синагогу
Главный раввин России надеется, что Уиткофф посетит московскую синагогу
Главный раввин России Берл Лазар ожидает приезда в синагогу Московского еврейского общинного центра (МЕОЦ) спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, заявили РИА Новости, 28.11.2025
Главный раввин России надеется, что Уиткофф посетит московскую синагогу

Главный раввин России Лазар ожидает приезда Уиткоффа в московскую синагогу

Главный раввин России Берл Лазар. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар ожидает приезда в синагогу Московского еврейского общинного центра (МЕОЦ) спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, заявили РИА Новости в пресс-службе главного раввина России
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Уиткофф приедет в Москву по поручению американского лидера Дональда Трампа.
"Ожидается, что господин Уиткофф на следующей неделе посетит Москву, и мы ожидаем, что он приедет в нашу синагогу, он ранее приезжал к нам, наблюдая за развитием еврейской жизни в России", - цитирует пресс-служба слова Лазара по итогам состоявшейся в пятницу встречи с временным поверенным в делах США в России Дугласом Дайкхаусом.
Главный раввин добавил, что еврейская община постарается" поспособствовать успеху визита Уиткоффа" для дальнейшего укрепления отношений между США и России и развития совместных инициатив.
