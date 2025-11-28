Путин подписал закон о перерасчете страховых выплат для жителей ДНР и ЛНР

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает единый порядок расчета ежемесячных страховых выплат для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Поправки направлены на совершенствование системы социального обеспечения граждан, которым выплаты были назначены по украинскому законодательству, но которые не могут подтвердить их размер на момент перехода под действие российского права.
Документ рассчитывает выплаты для таких граждан по тому же принципу, что и для жителей Запорожской и Херсонской областей, исходя из среднего размера ежемесячной страховой выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний при стопроцентной утрате профессиональной трудоспособности, определяемого по Ростовской области.
Данный перерасчет производится после прохождения получателями переосвидетельствования в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы.
Документом также вносятся изменения в другие сферы социальной поддержки. В частности, расширяется перечень граждан, которые могут получить государственную помощь на основании социального контракта, теперь в него включены участники СВО, ставшие инвалидами I или II группы или признанные безработными после увольнения со службы. Для новых регионов продлевается возможность выдавать больничные листы на бумаге до 2027 года.
Отдельно принятая норма предоставляет кабмину право устанавливать особые правила на 2026 год. Эти правила могут касаться выплаты пенсий за пределами России, оказания социальной помощи отдельным категориям граждан, а также особенностей уплаты страховых взносов от несчастных случаев на производстве, включая предоставление отсрочек для пострадавших отраслей.