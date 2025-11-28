Путин подписал закон о перерасчете страховых выплат для жителей ДНР и ЛНР

Поправки направлены на совершенствование системы социального обеспечения граждан, которым выплаты были назначены по украинскому законодательству, но которые не могут подтвердить их размер на момент перехода под действие российского права.

Документом также вносятся изменения в другие сферы социальной поддержки. В частности, расширяется перечень граждан, которые могут получить государственную помощь на основании социального контракта, теперь в него включены участники СВО, ставшие инвалидами I или II группы или признанные безработными после увольнения со службы. Для новых регионов продлевается возможность выдавать больничные листы на бумаге до 2027 года.