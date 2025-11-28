https://ria.ru/20251128/putin-2058530324.html
Путин подписал закон о новых льготах детям, рожденным с помощью ЭКО
Путин подписал закон о пенсии детям, рожденным с помощью ЭКО после смерти отца
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает новый вид социальной пенсии для детей, рождённых с помощью ЭКО по истечении 300 дней после смерти отца, отцовство которого подтверждено судом, соответствующий документ размещен на сайте
официального опубликования правовых актов.
Ранее в системе соцобеспечения не были предусмотрены регулярные выплаты детям, зачатым с помощью вспомогательной репродуктивной технологии (ВРТ) и рождённым более чем через 300 дней после смерти отца, отцовство которого установлено судом.
Прежде страховая пенсия по потере кормильца была положена детям умерших родителей, если они были у них на иждивении, а законодательство предполагало иждивение несовершеннолетних детей автоматически, однако дети, рождённые спустя 300 дней после смерти отца, формально никогда не состояли на иждивении.
Принятая норма вводит новый вид социальной пенсии для таких детей - аналогичную по условиям и объёму с пенсией детям, родители которых неизвестны.
Основанием для такой пенсии становится рождение ребёнка по истечение 300 дней со дня смерти лица, которое являлось супругом их матери, выразило при жизни намерение иметь детей и отцовство которого установлено в судебном порядке.
Нормы закона распространяются на правоотношения, возникшие с 11 февраля 2025 года.