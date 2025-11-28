Рейтинг@Mail.ru
23:01 28.11.2025
Путин упразднил институт стажеров в органах внутренних дел
Путин упразднил институт стажеров в органах внутренних дел
2025
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который упраздняет институт стажеров в органах внутренних дел РФ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом упраздняется институт стажеров в органах внутренних дел, а также уточняется положение, регламентирующее процедуру испытания на срок от двух до шести месяцев при поступлении на службу в органы внутренних дел.
В частности, устанавливается, что сотрудник органов внутренних дел, проходящий испытание, наряду с выполнением служебных обязанностей и поручений по должности будет проходить индивидуальное обучение по месту службы под руководством непосредственного руководителя и наставника из числа опытных сотрудников органов внутренних дел.
МВД России установит порядок организации индивидуального обучения сотрудника органов внутренних дел, проходящего испытание, изучения его личных и деловых качеств и порядок оценки результатов индивидуального обучения такого сотрудника.
Исключается положение, предусматривающее, что в стаж службы в органах внутренних дел включается срок испытания при поступлении гражданина на службу в органы внутренних дел.
При этом устанавливается, что в стаж службы в органах внутренних дел РФ для назначения пенсии за выслугу лет, ежемесячной надбавки за стаж службы, выплаты единовременного пособия при увольнении сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, представления к награждению ведомственными знаками отличия, предоставления иных социальных гарантий будет засчитываться срок прохождения испытания в соответствии с ранее действовавшим законодательством гражданам, поступившим на службу в органы внутренних дел Российской Федерации до дня вступления в силу закона.
