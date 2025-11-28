Путин подписал закон о расширении перечня видов деятельности НКО

Закон расширяет перечень видов деятельности социально ориентированных НКО, при условии осуществления которых органы власти и органы местного самоуправления могут оказывать поддержку таким организациям. В частности, речь идет о мероприятиях по реабилитации, социально-трудовой адаптации и профессиональной переподготовке ветеранов, а также об оказании им психологической помощи.