Путин подписал закон о расширении перечня видов деятельности НКО
Путин подписал закон о расширении перечня видов деятельности НКО - РИА Новости, 28.11.2025
Путин подписал закон о расширении перечня видов деятельности НКО
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дополняет перечень видов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО),... РИА Новости, 28.11.2025
общество
россия
владимир путин
россия
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дополняет перечень видов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), которые могут получать поддержку от государства, соответствующий документ размещен на сайте
официального опубликования правовых актов.
Закон расширяет перечень видов деятельности социально ориентированных НКО, при условии осуществления которых органы власти и органы местного самоуправления могут оказывать поддержку таким организациям. В частности, речь идет о мероприятиях по реабилитации, социально-трудовой адаптации и профессиональной переподготовке ветеранов, а также об оказании им психологической помощи.
Благодаря этим изменениям организации смогут претендовать на различные меры поддержки, в частности, финансовые и имущественные (субсидии, гранты, получение во владение и пользование государственного и муниципального имущества), льготы по уплате налогов.