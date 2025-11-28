https://ria.ru/20251128/putin-2058529223.html
Путин подписал закон о допуске ЦБ к единому регистру сведений о населении
Путин подписал закон о допуске ЦБ к единому регистру сведений о населении - РИА Новости, 28.11.2025
Путин подписал закон о допуске ЦБ к единому регистру сведений о населении
Президент России Владимир Путин подписал закон о включении Банка России в перечень получателей информации из единого федерального информационного регистра,... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T22:56:00+03:00
2025-11-28T22:56:00+03:00
2025-11-28T22:56:00+03:00
россия
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797386046_0:0:2669:1501_1920x0_80_0_0_0920a3ccb1df3418d0f263d18e3d153a.jpg
https://ria.ru/20251128/putin-2058529029.html
https://ria.ru/20251128/putin-2058526732.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802044269_0:0:2714:2035_1920x0_80_0_0_8a0a35228d3771343d9659aecae367ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)
Россия, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Путин подписал закон о допуске ЦБ к единому регистру сведений о населении
Путин подписал закон о допуске Банка России к регистру сведений о населении
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон о включении Банка России в перечень получателей информации из единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ. Документ размещен на сайте
официального опубликования правовых актов.
Закон был разработан в целях обеспечения идентификации субъекта кредитной истории – физического лица в Центральном каталоге кредитных историй (ЦККИ), а также поддержания актуальности информации в нем.
Банку России для реализации его полномочий требуется актуальная информация из федерального регистра, идентифицирующая должностных лиц, членов органов управления, акционеров (участников) кредитных и некредитных финансовых организаций, профучастников финансового рынка, операторов по приему платежей.
ЦККИ создан Банком России. В этом каталоге хранится информация, составляющая титульные части кредитных историй, а также данные о том, в каких бюро хранятся кредитные истории определенного человека.
Информация в титульных частях кредитных историй включает действующие и предыдущие фамилию, имя, отчество; данные паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность; ИНН и СНИЛС (если они были указаны заемщиком).
Новый закон позволит ЦБ проверять информацию в титульных частях кредитных историй, используя номер записи в федеральном регистре сведений о населении РФ для идентификации физлица в ЦККИ. Для получения такого номера Банк России будет использовать единую систему межведомственного электронного взаимодействия.
Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования.