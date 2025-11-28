Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о бесплатном обучении профессии для не сдавших ГИА - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:54 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/putin-2058529029.html
Путин подписал закон о бесплатном обучении профессии для не сдавших ГИА
Путин подписал закон о бесплатном обучении профессии для не сдавших ГИА - РИА Новости, 28.11.2025
Путин подписал закон о бесплатном обучении профессии для не сдавших ГИА
Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном профессиональном обучении для девятиклассников, не сдавших ГИА, с выдачей документа о квалификации. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T22:54:00+03:00
2025-11-28T22:54:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808538733_0:157:2993:1841_1920x0_80_0_0_235ba6c4fbafd630a6b75aa8645db605.jpg
https://ria.ru/20251128/zakon-2058527407.html
https://ria.ru/20251128/putin-2058527186.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808538733_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_6ba4cbf9c75f5de834abb1a8337ab33b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о бесплатном обучении профессии для не сдавших ГИА

Путин подписал закон о бесплатном профессиональном обучении для не сдавших ГИА

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном профессиональном обучении для девятиклассников, не сдавших ГИА, с выдачей документа о квалификации.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Путин подписал закон о бюджете на 2026-2028 годы
Вчера, 22:40
В настоящее время начальное профессиональное образование как отдельный уровень упразднено, но в России осталась система профессионального обучения, по итогам которой можно получить свидетельство о профессии рабочего или служащего. Такое обучение уже сейчас возможно в школах и колледжах, а главное - оно бесплатное. Законом закрепляется использование этого механизма для тех, кто не прошёл ГИА после 9 класса или получил неудовлетворительные результаты.
Предусматривается то, что региональные власти смогут оказывать таким ученикам государственную поддержку - например, через финансирование обучения или предоставление дополнительных условий. Перечень профессий и организаций, где будет проходить обучение, определят власти регионов.
По окончании программы ученик сможет получить не только аттестат об образовании, но и документ о квалификации - свидетельство о профессии, что даст ему реальный шанс трудоустроиться.
Минпросвещения и Рособрнадзор, согласно закону, утвердят, какие школьные предметы должны быть сданы учащимися, прошедшими профессиональное обучение.
Главная цель закона - сократить число подростков, которые "выпадают" из системы образования, дать им шанс получить профессию, остаться в родном регионе и быстрее начать трудовую жизнь. Закон направлен на решение кадрового дефицита рабочих специальностей, поддержку молодёжи и улучшение демографической ситуации.
Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Путин подписал закон о совершенствовании бюджетного процесса
Вчера, 22:39
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала