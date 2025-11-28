Путин подписал ФЗ, усложняющий получение полиса ОМС для мигрантов

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий минимальный страховой стаж для получения полиса ОМС трудовыми мигрантами, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно принятому документу, полис ОМС будет выдаваться трудовым мигрантам (за исключением высококвалифицированных специалистов) только в том случае, если они легально трудятся в России и накопили пять лет страхового стажа вместо трех, как это действует в настоящее время.

Законом предусматривается, что с 1 января 2027 года фонд ОМС будет утверждать порядок согласования нормативов расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами их функций, а также порядок определения размера указанных нормативов, в том числе при осуществлении территориальным фондом на территории субъекта РФ полномочий страховых медицинских организаций в случае, если на его территории отсутствуют страховые медицинские организации, включенные в реестр страховых медицинских организаций.

Кроме того, устанавливается возможность осуществления на территориях ДНР ЛНР , Запорожской и Херсонской областей финансового обеспечения оказания в отдельных медицинских организациях медицинской помощи, включенной в базовую программу ОМС, за счет межбюджетных трансфертов. Добавляется, что правительство РФ установит перечень таких медицинских организаций, а также порядок предоставления указанных межбюджетных трансфертов.

Документом предусматривается право на получение единовременной субсидии на покупку жилья для работников фонда ОМС. Уточняется, что субсидия предоставляется один раз за все время работы в фонде, в порядке, установленном правительством РФ, её выплата финансируется из бюджета, предназначенного для текущих расходов Фонда. Эта мера компенсирует ограничения и запреты, которые накладывает на них антикоррупционное и трудовое законодательство.