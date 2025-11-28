Путин подписал закон о совершенствовании бюджетного процесса

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование бюджетного процесса. Документ размещен на Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование бюджетного процесса. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Соответствующие поправки вносятся в Бюджетный кодекс. Они, в частности, предусматривают, что правительство РФ разработает меры по обеспечению исполнения федерального бюджета и особенности реализации закона о бюджете. Изменения также позволят оперативно перераспределять с учетом целей и приоритетов бюджетные ассигнования на реализацию национальных проектов в пределах 10% от общего годового объема средств, предусмотренных на соответствующий проект.

При наступлении обстоятельств экстраординарного характера правительство также сможет перераспределять ассигнования по согласованию с парламентской комиссией. Сам факт наступления таких обстоятельств будет подтверждаться решением (поручением) президента РФ, а перечень обстоятельств - утверждаться правительством. Речь идет о пандемии, угрозе агрессии против РФ, объявлении войны и тому подобных обстоятельствах.

Закон также предусматривает поэтапное снижение базовой цены на нефть (учитывается при формировании бюджета) начиная с 2026 года на 1 доллар в год, до 55 долларов в 2030 году, с последующей ежегодной индексацией на 2% с 2031 года. Это позволит укрепить устойчивость бюджета и не потребует при этом "болезненного резкого сокращения расходов", следует из пояснительной записки. В сложившихся условиях значение этого показателя в 60 долларов за баррель уже не отвечает текущим вызовам времени, отмечается там.

Кроме того, с 1 января 2026 года калийные соли выделяются в отдельную категорию поступлений по НДПИ по аналогии с иными видами полезных ископаемых, в отношении которых вводились или повышались ставки налога, вводилась привязка к рыночным ценам на ресурсы. Поступления по НДПИ на калийные соли будут зачисляться в федеральный бюджет по нормативу 83%, в региональные бюджеты – 17%.

А все поступления по налогу на игорный бизнес в связи с изменениями в налоговом законодательстве с 2026 года пойдут в федеральный бюджет, а не в бюджеты субъектов РФ, как сейчас.

В Бюджетном кодексе также закрепляется норма о том, что поступления от технологического сбора, который вводится другим законом с 1 сентября 2026 года, будут направляться на реализацию мер поддержки и финансовое обеспечение мероприятий в сфере электронной и радиоэлектронной промышленности.

Помимо этого, вводится новый метод госфинконтроля – контрольный мониторинг, под которым будет пониматься основанное на добровольном соглашении взаимодействие объектов контроля и Федерального казначейства в целях предупреждения нарушений и упрощения последующих проверок.

А положения о казначейском сопровождении теперь будут распространяться и на гранты, финансируемые за счет субсидий, которые подлежат такому сопровождению (бюджетные инвестиции). Это позволит обеспечить контроль за их использованием.

Помимо этого, регионы, не имеющие задолженности по кредитам из федерального бюджета, смогут с 2026 года размещать средства своих бюджетов на банковских депозитах. При этом средства полученного бюджетного кредита регионам по-прежнему запрещено размещать на депозитах.

Закон также устанавливает минимальный объем средств резервных фондов, направляемых регионами на предупреждение чрезвычайных ситуаций, аварийно-восстановительные работы и иные мероприятия, связанные с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС. Он не может быть менее 0,1% объема налоговых и неналоговых доходов и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности региона на очередной год.