22:37 28.11.2025
Путин подписал закон об обязании эмитентов выплачивать дивиденды
экономика, россия, владимир путин, госдума рф
Экономика, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который, в частности, обязывает российских эмитентов выплачивать дивиденды как акционерам, так и держателям депозитарных расписок, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Первоначальная редакция документа касалась лишь установления особенностей исполнения федерального бюджета в 2026 году. Госдума в рамках второго чтения поддержала ряд дополнительных поправок к нему. В частности, вносятся изменения в закон об акционерных обществах в части обязанности российских эмитентов выплачивать дивиденды как акционерам, так и держателям депозитарных расписок.
Путин подписал закон об акцизах на 2026-2027 годы
Вчера, 17:39
Если держателями депозитарных расписок являются нерезиденты из недружественных государств, дивиденды будут зачисляться с учетом текущего антисанкционного регулирования на счета типа "С".
Начало срока для истребования инвесторами у эмитентов объявленных, но не выплаченных до вступления в силу этих изменений дивидендов, устанавливается со дня конвертации депозитарных расписок в акции.
Большинство российских эмитентов, имевших депозитарные программы, прекратили их действие, а их депозитарные расписки были конвертированы в акции. Но некоторые крупные эмитенты получили разрешение правительства РФ сохранить депозитарные программы.
Закон, содержащий и другие изменения, вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных изменений, которые начнут действовать с 1 января 2026 года.
Путин подписал закон об установлении МРОТ
Вчера, 22:37
 
