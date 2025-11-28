Путин подписал закон об обязании эмитентов выплачивать дивиденды

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который, в частности, обязывает российских эмитентов выплачивать дивиденды как акционерам, так и держателям депозитарных расписок, соответствующий документ размещен на Президент России Владимир Путин подписал закон, который, в частности, обязывает российских эмитентов выплачивать дивиденды как акционерам, так и держателям депозитарных расписок, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Первоначальная редакция документа касалась лишь установления особенностей исполнения федерального бюджета в 2026 году. Госдума в рамках второго чтения поддержала ряд дополнительных поправок к нему. В частности, вносятся изменения в закон об акционерных обществах в части обязанности российских эмитентов выплачивать дивиденды как акционерам, так и держателям депозитарных расписок.

Ирина Окладникова. В целях исключения регуляторного арбитража предлагалось обязать российских эмитентов в случае принятия решения о выплате дивидендов выплачивать их по всем акциям, в том числе по учтенным на счетах депозитарных программ, поясняла первый заместитель министра финансов России

Если держателями депозитарных расписок являются нерезиденты из недружественных государств, дивиденды будут зачисляться с учетом текущего антисанкционного регулирования на счета типа "С".

Начало срока для истребования инвесторами у эмитентов объявленных, но не выплаченных до вступления в силу этих изменений дивидендов, устанавливается со дня конвертации депозитарных расписок в акции.

Большинство российских эмитентов, имевших депозитарные программы, прекратили их действие, а их депозитарные расписки были конвертированы в акции. Но некоторые крупные эмитенты получили разрешение правительства РФ сохранить депозитарные программы.