Путин подписал закон об установлении МРОТ - РИА Новости, 28.11.2025
22:37 28.11.2025
Путин подписал закон об установлении МРОТ
Путин подписал закон об установлении МРОТ
Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года в размере 27 093 рублей,... РИА Новости, 28.11.2025
общество
россия
владимир путин
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество, россия, владимир путин, федеральная служба государственной статистики (росстат), введение трампом пошлин на импорт
Общество, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Введение Трампом пошлин на импорт
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года в размере 27 093 рублей, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон направлен на обеспечение повышения заработной платы около 4,6 миллиона работников.
Соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год составляет 48%. Медианная зарплата за 2024 год, по данным Росстата, 56 443 рубля.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2026-2028 годы
