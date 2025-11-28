https://ria.ru/20251128/putin-2058526853.html
Путин подписал закон об установлении МРОТ
Путин подписал закон об установлении МРОТ - РИА Новости, 28.11.2025
Путин подписал закон об установлении МРОТ
Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года в размере 27 093 рублей,... РИА Новости, 28.11.2025
общество
россия
владимир путин
федеральная служба государственной статистики (росстат)
введение трампом пошлин на импорт
россия
2025
Путин утвердил МРОТ с 1 января 2026 года в размере 27 093 рубля