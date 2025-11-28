Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон об утверждении бюджета Соцфонда на 2026-2028 годы - РИА Новости, 28.11.2025
22:33 28.11.2025
Путин подписал закон об утверждении бюджета Соцфонда на 2026-2028 годы
Путин подписал закон об утверждении бюджета Соцфонда на 2026-2028 годы - РИА Новости, 28.11.2025
Путин подписал закон об утверждении бюджета Соцфонда на 2026-2028 годы
Президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования (Соцфонда) РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028... РИА Новости, 28.11.2025
россия
владимир путин
россия
Новости
ru-RU
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон об утверждении бюджета Соцфонда на 2026-2028 годы

Путин подписал закон об утверждении бюджета Соцфонда России на 2026-2028 годы

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования (Соцфонда) РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Доходы бюджета фонда на 2026 год утверждены в объеме 19,086 триллиона рублей (8,1% ВВП), расходы – 18,748 триллиона (8% ВВП). В 2027 году доходы Соцфонда составят 19,976 триллиона рублей, расходы – 19,741 триллиона; в 2028 году – 21,178 триллиона и 20,856 триллиона рублей соответственно. Ежегодный рост доходов обусловлен в основном увеличением поступлений страховых взносов, что связано с повышением фонда заработной платы.
Таким образом, бюджет фонда на трехлетний период сформирован с профицитом в 338 миллиардов рублей в 2026 году, 235 миллиардов в 2027 году и 322 миллиарда в 2028 году.
Согласно сопроводительным документам, в 2026 году страховые пенсии и фиксированные выплаты к ним будут проиндексированы выше инфляции. В плановом периоде 2027-2028 годов индексация страховых пенсий также будет осуществляться выше уровня инфляции, отмечается в ней.
Общая сумма межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Соцфонда в 2026 году составит 4,692 триллиона рублей (в том числе на обязательное пенсионное страхование (ОПС) – 411,2 миллиарда), в 2027 году - 4,443 триллиона (в том числе на ОПС – 120,6 миллиарда), в 2028 году - 4,502 триллиона рублей.
Бюджетные ассигнования на выплату социальных пенсий и других пенсий по государственному пенсионному обеспечению определены с учетом ежегодной индексации с 1 апреля на индекс роста прожиточного минимума пенсионера.
А расходы на ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан (без учета расходов на государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг), пособия, компенсации определены в 2026-2028 годах с учетом ежегодной индексации с 1 февраля на прогнозный индекс потребительских цен за предыдущий год.
