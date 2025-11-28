Путин напомнил о важности вопроса утилизации аккумуляторов

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с учеными напомнил о важности вопроса утилизации аккумуляторов.

В ходе встречи Путина с участниками V Конгресса молодых ученых перед главой государства выступил доцент центра энергетических технологий АНОО ВО "Сколковский институт науки и технологии" Станислав Федотов. Он рассказал об исследованиях в сфере энергетики, о передовых технологиях в производстве материалов, из которых состоят аккумуляторы.

"Сегодня одно из важнейших направлений в сфере энергетики, важнейших исследований - это накопление, сохранение энергии, но важен весь цикл использования этих аккумуляторов. Вы ничего не сказали об утилизации... А то специалисты в области аграрной науки скажут, Станислав Сергеевич, вы нам загадите всю почву, куда нам девать эти аккумуляторы", - сказал глава государства, обращаясь к Федотову, отмечая важность вопроса утилизации аккумуляторов.