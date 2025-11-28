https://ria.ru/20251128/putin-2058521498.html
Путин напомнил о важности вопроса утилизации аккумуляторов
Путин напомнил о важности вопроса утилизации аккумуляторов - РИА Новости, 28.11.2025
Путин напомнил о важности вопроса утилизации аккумуляторов
Президент РФ Владимир Путин на встрече с учеными напомнил о важности вопроса утилизации аккумуляторов. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T21:52:00+03:00
2025-11-28T21:52:00+03:00
2025-11-28T21:52:00+03:00
владимир путин
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990196877_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_535cbf10ea44105d1efe026e19e64380.jpg
https://ria.ru/20251128/putin-2058517755.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990196877_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_bb7dbecc60e29f81c902b0604ded3225.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
Путин напомнил о важности вопроса утилизации аккумуляторов
Путин на встрече с учеными напомнил о важности вопроса утилизации аккумуляторов
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с учеными напомнил о важности вопроса утилизации аккумуляторов.
В ходе встречи Путина с участниками V Конгресса молодых ученых перед главой государства выступил доцент центра энергетических технологий АНОО ВО "Сколковский институт науки и технологии" Станислав Федотов. Он рассказал об исследованиях в сфере энергетики, о передовых технологиях в производстве материалов, из которых состоят аккумуляторы.
"Сегодня одно из важнейших направлений в сфере энергетики, важнейших исследований - это накопление, сохранение энергии, но важен весь цикл использования этих аккумуляторов. Вы ничего не сказали об утилизации... А то специалисты в области аграрной науки скажут, Станислав Сергеевич, вы нам загадите всю почву, куда нам девать эти аккумуляторы", - сказал глава государства, обращаясь к Федотову, отмечая важность вопроса утилизации аккумуляторов.
Конгресс молодых ученых, проходящий на федеральной территории Сириус, - ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых, проходящего со среды по пятницу. Кроме того, информационным партнером конгресса выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.