Рейтинг@Mail.ru
Путин напомнил о важности вопроса утилизации аккумуляторов - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:52 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/putin-2058521498.html
Путин напомнил о важности вопроса утилизации аккумуляторов
Путин напомнил о важности вопроса утилизации аккумуляторов - РИА Новости, 28.11.2025
Путин напомнил о важности вопроса утилизации аккумуляторов
Президент РФ Владимир Путин на встрече с учеными напомнил о важности вопроса утилизации аккумуляторов. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T21:52:00+03:00
2025-11-28T21:52:00+03:00
владимир путин
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990196877_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_535cbf10ea44105d1efe026e19e64380.jpg
https://ria.ru/20251128/putin-2058517755.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990196877_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_bb7dbecc60e29f81c902b0604ded3225.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
Путин напомнил о важности вопроса утилизации аккумуляторов

Путин на встрече с учеными напомнил о важности вопроса утилизации аккумуляторов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с учеными напомнил о важности вопроса утилизации аккумуляторов.
В ходе встречи Путина с участниками V Конгресса молодых ученых перед главой государства выступил доцент центра энергетических технологий АНОО ВО "Сколковский институт науки и технологии" Станислав Федотов. Он рассказал об исследованиях в сфере энергетики, о передовых технологиях в производстве материалов, из которых состоят аккумуляторы.
"Сегодня одно из важнейших направлений в сфере энергетики, важнейших исследований - это накопление, сохранение энергии, но важен весь цикл использования этих аккумуляторов. Вы ничего не сказали об утилизации... А то специалисты в области аграрной науки скажут, Станислав Сергеевич, вы нам загадите всю почву, куда нам девать эти аккумуляторы", - сказал глава государства, обращаясь к Федотову, отмечая важность вопроса утилизации аккумуляторов.
Конгресс молодых ученых, проходящий на федеральной территории Сириус, - ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых, проходящего со среды по пятницу. Кроме того, информационным партнером конгресса выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Путин заявил, что обратит внимание на вопрос престижа аграрной науки
Вчера, 21:35
 
Владимир ПутинОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала