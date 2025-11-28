https://ria.ru/20251128/putin-2058520316.html
Путин и Орбан открыто говорят о проблемах, заявил Песков
Путин и Орбан открыто говорят о проблемах, заявил Песков
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан весьма прагматичны, открыто говорят о проблемах и отстаивают интересы своих стран, заявил РИА Новости, 28.11.2025
