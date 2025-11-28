Путин заявил о росте числа молодых руководителей научных учреждений

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Число руководителей научных учреждений в возрасте до 40 лет в РФ растет, власти будут продолжать эту тенденцию, заявил президент России Владимир Путин.

"Что касается молодых руководителей, у нас постоянно растет количество молодых, в районе 40 лет, руководителей научных учреждений... Думаю, что мы будем продолжать такую тенденцию в работе с кадрами в этой важнейшей сфере", - сказал глава государства на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых.