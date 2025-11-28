https://ria.ru/20251128/putin-2058518374.html
Путин примет Уиткоффа в первой половине следующей недели, сообщил Песков
Путин примет Уиткоффа в первой половине следующей недели, сообщил Песков - РИА Новости, 28.11.2025
Путин примет Уиткоффа в первой половине следующей недели, сообщил Песков
Президент России Владимир Путин примет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в первой половине следующей недели, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T21:37:00+03:00
2025-11-28T21:37:00+03:00
2025-11-28T21:37:00+03:00
в мире
россия
сша
владимир путин
стив уиткофф
дмитрий песков
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013421368_0:132:2680:1639_1920x0_80_0_0_d518b8614b8263f17f2298c087268fd6.jpg
https://ria.ru/20251128/peskov-2058517159.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013421368_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_025aa616f43db960ca9ebf4361066af2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, владимир путин, стив уиткофф, дмитрий песков, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине
Путин примет Уиткоффа в первой половине следующей недели, сообщил Песков
Песков: Путин встретится с Уиткоффом в первой половине следующей недели