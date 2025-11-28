Рейтинг@Mail.ru
Путин примет Уиткоффа в первой половине следующей недели, сообщил Песков - РИА Новости, 28.11.2025
21:37 28.11.2025
Путин примет Уиткоффа в первой половине следующей недели, сообщил Песков
Путин примет Уиткоффа в первой половине следующей недели, сообщил Песков
Президент России Владимир Путин примет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в первой половине следующей недели, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 28.11.2025
Путин примет Уиткоффа в первой половине следующей недели, сообщил Песков

Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в первой половине следующей недели, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В первой половине недели. Мы объявим день своевременно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, когда может состояться встреча Путина с Уиткоффом.
