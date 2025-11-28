Путин назвал самый приятный тип работы

"Самое главное, чтобы быть счастливым, - это добиваться того, чтобы то, чем вы занимаетесь, причём занимаетесь в ходе творческой работы, нет ничего более приятного, чем заниматься творческой работой. Человек всё время думает, чего-то добивается, ищет, находит, а потом видит, что его идеи реализуются в жизни, на практике и приносят пользу. Мне кажется, что это то, к чему надо стремиться, и я хочу вам пожелать такого результата и в конкретных исследованиях, и в жизни в целом", - сказал Путин на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых.