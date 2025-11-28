Путин назвал самый приятный тип работы

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых заявил, что нет ничего приятнее, чем творческая работа.
Путин поздравил молодых ученых с участием в конгрессе, поблагодарил за беседу на встрече и пожелал успехов в научной, исследовательской и производственной работе.
"Самое главное, чтобы быть счастливым, - это добиваться того, чтобы то, чем вы занимаетесь, причём занимаетесь в ходе творческой работы, нет ничего более приятного, чем заниматься творческой работой. Человек всё время думает, чего-то добивается, ищет, находит, а потом видит, что его идеи реализуются в жизни, на практике и приносят пользу. Мне кажется, что это то, к чему надо стремиться, и я хочу вам пожелать такого результата и в конкретных исследованиях, и в жизни в целом", - сказал Путин на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых.
Позже помощник президента Андрей Фурсенко сказал главе государства, что ученые попросили с ним сфотографироваться, Путин согласился.
Конгресс молодых ученых, проходящий на федеральной территории Сириус, - ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых. Кроме того, информационным партнером конгресса выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.