Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал самый приятный тип работы - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:37 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/putin-2058518235.html
Путин назвал самый приятный тип работы
Путин назвал самый приятный тип работы - РИА Новости, 28.11.2025
Путин назвал самый приятный тип работы
Президент России Владимир Путин на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых заявил, что нет ничего приятнее, чем творческая работа. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T21:37:00+03:00
2025-11-28T21:37:00+03:00
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047547076_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_9690513d6161c8e19dc974e8ee560818.jpg
https://ria.ru/20251128/putin-2058517755.html
https://ria.ru/20251128/putin-2058504283.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047547076_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_424df691c470a364124002091aa0be04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, общество
Владимир Путин, Общество
Путин назвал самый приятный тип работы

Путин назвал творческую работу самой приятной

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает перед представителями СМИ в Душанбе
Президент РФ Владимир Путин выступает перед представителями СМИ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает перед представителями СМИ в Душанбе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых заявил, что нет ничего приятнее, чем творческая работа.
Путин поздравил молодых ученых с участием в конгрессе, поблагодарил за беседу на встрече и пожелал успехов в научной, исследовательской и производственной работе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Путин заявил, что обратит внимание на вопрос престижа аграрной науки
Вчера, 21:35
"Самое главное, чтобы быть счастливым, - это добиваться того, чтобы то, чем вы занимаетесь, причём занимаетесь в ходе творческой работы, нет ничего более приятного, чем заниматься творческой работой. Человек всё время думает, чего-то добивается, ищет, находит, а потом видит, что его идеи реализуются в жизни, на практике и приносят пользу. Мне кажется, что это то, к чему надо стремиться, и я хочу вам пожелать такого результата и в конкретных исследованиях, и в жизни в целом", - сказал Путин на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых.
Позже помощник президента Андрей Фурсенко сказал главе государства, что ученые попросили с ним сфотографироваться, Путин согласился.
Конгресс молодых ученых, проходящий на федеральной территории Сириус, - ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых. Кроме того, информационным партнером конгресса выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками V Конгресса молодых учёных - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Путин сообщил о размере стипендии у некоторых аспирантов
Вчера, 20:37
 
Владимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала