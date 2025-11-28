Рейтинг@Mail.ru
Путин примет Уиткоффа в первой половине следующей недели
21:36 28.11.2025
Путин примет Уиткоффа в первой половине следующей недели
Путин примет Уиткоффа в первой половине следующей недели - РИА Новости, 28.11.2025
Путин примет Уиткоффа в первой половине следующей недели
Владимир Путин встретится со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом на следующей неделе. РИА Новости, 28.11.2025
в мире
украина
сша
россия
владимир путин
стив уиткофф
украина
сша
россия
в мире, украина, сша, россия, владимир путин, стив уиткофф
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Путин, Стив Уиткофф

Путин примет Уиткоффа в первой половине следующей недели

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Владимир Путин встретится со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом на следующей неделе.
«
"В первой половине недели. Мы объявим день своевременно", — сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
"Разоблачение Уиткоффа" может стать последней каплей для Трампа
27 ноября, 08:00
Накануне Владимир Путин сообщил, что Уиткофф приедет в Москву по поручению американского лидера Дональда Трампа.
Как рассказывал помощник президента России Юрий Ушаков, вместе со спецпосланником прибудут несколько представителей администрации, имеющих отношение к украинским делам.

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.

В четверг Путин рассказал, что Россия изучила изначальный план, он может стать основой будущих договоренностей, но необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.

В воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждали поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
"Он должен уйти": Европа пошла войной на "главного союзника России"
26 ноября, 14:10
По одной версии, Евросоюз среди прочего предложил установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.
По некоторым данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.
В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Зеленского ждет расплата: Киев до крайности разозлил Трампа
26 ноября, 08:00
 
В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ПутинСтив Уиткофф
 
 
