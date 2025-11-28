https://ria.ru/20251128/putin-2058517755.html
Путин заявил, что обратит внимание на вопрос престижа аграрной науки
Путин заявил, что обратит внимание на вопрос престижа аграрной науки - РИА Новости, 28.11.2025
Путин заявил, что обратит внимание на вопрос престижа аграрной науки
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обратит внимание министра сельского хозяйства и курирующего вице-премьера на вопросы престижа аграрной науки. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T21:35:00+03:00
2025-11-28T21:35:00+03:00
2025-11-28T21:35:00+03:00
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg
https://ria.ru/20251128/putin-2058512503.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия
Путин заявил, что обратит внимание на вопрос престижа аграрной науки
Путин привлечет министра сельского хозяйства к вопросам престижа аграрной науки
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обратит внимание министра сельского хозяйства и курирующего вице-премьера на вопросы престижа аграрной науки.
"Я обязательно обращу на это (повышение престижа аграрной науки - ред.) внимание и министра сельского хозяйства, хотя она, конечно, заинтересована в реализации тех направлений... Но и курирующего вице-премьера - обязательно переговорим. Вопрос ведь, когда мы говорим, престижно и не престижно - это еще вопрос рекламы, это вопрос подачи материала соответствующим образом. На это, конечно, нужно будет обращать внимание", - сказал Путин на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых.
Конгресс молодых ученых - ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых, проходящего со среды по пятницу. Кроме того, информационным партнером конгресса выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.