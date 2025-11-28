Рейтинг@Mail.ru
21:29 28.11.2025
Важно найти золотую середину в технологическом суверенитете, заявил Путин
2025-11-28T21:29:00+03:00
2025-11-28T21:29:00+03:00
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что важно найти золотую середину в достижении технологического суверенитета и сохранении технологического лидерства в энергетике, но государство должно поддерживать ключевые исследования.
В ходе встречи с участниками V Конгресса молодых ученых глава государства подчеркнул, что накопление, сохранение и передача энергии - одно из важнейших направлений в энергетике.
Путин назвал важное направление в энергетики
Вчера, 21:18
"Если мы говорим о сохранении технологического суверенитета, то приходит самая простая в голову мысль: все иностранные запретить, но тогда в этом случае мы рискуем при утрате конкуренции на рынке получить продукт низкого качества и дорогой по цене. Здесь очень важно найти золотую середину, но государство, конечно, должно, обязано поддержать ключевые исследования", - сказал Путин в ходе встречи.
Путин добавил, что золотая середина и поддержка государства в данном случае важна, чтобы на рынок выходила конкурентоспособная продукция, и она была бы лучше, чем то, что предлагают конкуренты. Он также отметил, что, при этом внутренняя конкуренция также должна быть обеспечена.
Конгресс молодых ученых, проходящий на федеральной территории Сириус, - ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых, проходящего со среды по пятницу. Кроме того, информационным партнером конгресса выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.
Путин рассказал, зачем изобретатели ядерного оружия делились информацией
Вчера, 20:59
 
РоссияВладимир Путин
 
 
