Путин на встрече с учеными вспомнил строки Некрасова

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными вспомнил строки русского поэта Николая Некрасова.

Директор института ветеринарной медицины, зоотехники и биотехнологии Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина Анна Гнеуш рассказала президенту, что окончила обычную сельскую школу в хуторе в Краснодарском крае. Её выбор профессии связан с аграрно-промышленным комплексом, поскольку она воспитывалась в семье фермеров.

"Есть женщины в наших селеньях", - перефразировал строки поэта Некрасова Путин, услышав рассказ о жизни кандидата сельскохозяйственных наук.

Гнеуш ответила главнокомандующему фразой "Так точно!".