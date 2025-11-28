Рейтинг@Mail.ru
Путин на встрече с учеными вспомнил строки Некрасова - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:25 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/putin-2058515630.html
Путин на встрече с учеными вспомнил строки Некрасова
Путин на встрече с учеными вспомнил строки Некрасова - РИА Новости, 28.11.2025
Путин на встрече с учеными вспомнил строки Некрасова
Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными вспомнил строки русского поэта Николая Некрасова. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T21:25:00+03:00
2025-11-28T21:25:00+03:00
владимир путин
николай некрасов
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg
https://ria.ru/20251128/putin-2058511216.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, николай некрасов, россия
Владимир Путин, Николай Некрасов, Россия
Путин на встрече с учеными вспомнил строки Некрасова

Путин на встрече с молодыми учеными вспомнил строки Некрасова

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными вспомнил строки русского поэта Николая Некрасова.
Директор института ветеринарной медицины, зоотехники и биотехнологии Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина Анна Гнеуш рассказала президенту, что окончила обычную сельскую школу в хуторе в Краснодарском крае. Её выбор профессии связан с аграрно-промышленным комплексом, поскольку она воспитывалась в семье фермеров.
"Есть женщины в наших селеньях", - перефразировал строки поэта Некрасова Путин, услышав рассказ о жизни кандидата сельскохозяйственных наук.
Гнеуш ответила главнокомандующему фразой "Так точно!".
Конгресс молодых ученых - ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых, проходящего со среды по пятницу. Кроме того, информационным партнером конгресса выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Путин заявил о росте числа иностранных исследователей в России
Вчера, 21:02
 
Владимир ПутинНиколай НекрасовРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала