Путин на встрече с учеными вспомнил строки Некрасова

Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными вспомнил строки русского поэта Николая Некрасова. РИА Новости, 28.11.2025
владимир путин
николай некрасов
россия
владимир путин, николай некрасов, россия
Владимир Путин, Николай Некрасов, Россия
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными вспомнил строки русского поэта Николая Некрасова.
Директор института ветеринарной медицины, зоотехники и биотехнологии Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина Анна Гнеуш рассказала президенту, что окончила обычную сельскую школу в хуторе в Краснодарском крае. Её выбор профессии связан с аграрно-промышленным комплексом, поскольку она воспитывалась в семье фермеров.
"Есть женщины в наших селеньях", - перефразировал строки поэта Некрасова Путин, услышав рассказ о жизни кандидата сельскохозяйственных наук.
Гнеуш ответила главнокомандующему фразой "Так точно!".
Конгресс молодых ученых - ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых, проходящего со среды по пятницу. Кроме того, информационным партнером конгресса выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.