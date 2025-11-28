https://ria.ru/20251128/putin-2058514150.html
Путин назвал важное направление в энергетики
Накопление, сохранение и передача энергии - одно из важнейших направлений в энергетике, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2025
Путин назвал сохранение энергии одним из важнейших направлений в энергетике
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Накопление, сохранение и передача энергии - одно из важнейших направлений в энергетике, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы с вами знаем, что накопление, сохранение и передача энергии - одно из важнейших направлений в энергетике на сегодняшний день. Особенно важно это, если мы развиваем альтернативную энергетику и возобновляемые источники. Это точно совершенно очевидная вещь", - сказал Путин на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых.
Конгресс молодых ученых, проходящий на федеральной территории Сириус, - ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых. Кроме того, информационным партнером конгресса выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.