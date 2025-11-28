Путин назвал важное направление в энергетики

"Мы с вами знаем, что накопление, сохранение и передача энергии - одно из важнейших направлений в энергетике на сегодняшний день. Особенно важно это, если мы развиваем альтернативную энергетику и возобновляемые источники. Это точно совершенно очевидная вещь", - сказал Путин на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых.