21:17 28.11.2025 (обновлено: 21:44 28.11.2025)
Путин порекомендовал молодому ученому уделить внимание семье
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых порекомендовал молодому специалисту уделить внимание семье и завести детей.
2025
"Займитесь и этим". Путин порекомендовал молодому ученому завести детей
"Займитесь и этим". Путин порекомендовал молодому ученому завести детей.
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых порекомендовал молодому специалисту уделить внимание семье и завести детей.
Ассистент кафедры 602 Института №6 "Аэрокосмический" Московского авиационного института Кирилл Шелков рассказал, что в 2025 году стал лауреатом стипендии президента РФ для аспирантов вузов. При этом конкурс составил десять человек на место. Ученый отметил, что его исследование было связано с разработкой новых численных методов для исследования прочности конструкций и современных материалов, а получение стипендии позволило молодому человеку полностью посвятить себя этому делу.
Путин заявил о росте числа иностранных исследователей в России
Путин заявил о росте числа иностранных исследователей в России
Вчера, 21:02
"До этого мне приходилось совмещать работу в одном из аэрокосмических предприятий в качестве инженера и учебу в аспирантуре - и работу над диссертацией, и преподавательскую деятельность в рамках аспирантской практики, и создавать семью при всем при этом. Теперь же я могу полностью сосредоточиться на своей исследовательской работе и полноценно заняться педагогической работой", - сказал Шелков.
На что Путин поинтересовался семейным положением молодого ученого.
"Кирилл Андреевич, вы сказали, что вы занимались и научной деятельностью, и административной, и семью создавали. А детки есть у вас?", - поинтересовался российский лидер.
"Пока нет, планируем", - ответил Шелков.
"Займитесь и этим вопросом... На этом тоже нужно сосредоточить необходимое внимание", - порекомендовал Путин ученому.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Россия имеет богатый опыт в применении новых материалов в ОПК, заявил Путин
Вчера, 20:47
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
