Путин прокомментировал вопрос престижа аграрной науки
Вопрос престижа аграрной науки - это и вопрос рекламы, отметил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2025
общество
россия
владимир путин
россия
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин назвал вопрос престижа аграрной науки вопросом рекламы
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Вопрос престижа аграрной науки - это и вопрос рекламы, отметил президент России Владимир Путин.
"Вопрос ведь - когда мы говорим престижная, не престижная (аграрная наука - ред.) - это еще вопрос, извините, рекламы, это вопрос подачи материала соответствующим образом. На это, конечно, нужно будет обращать внимание", - сказал глава государства на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых.