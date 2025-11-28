https://ria.ru/20251128/putin-2058511216.html
Путин заявил о росте числа иностранных исследователей в России
Путин заявил о росте числа иностранных исследователей в России
Количество иностранных научных исследователей в РФ увеличивается, рост числа аспирантов из Китая составил 25-28%, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2025
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Количество иностранных научных исследователей в РФ увеличивается, рост числа аспирантов из Китая составил 25-28%, сообщил президент России Владимир Путин.
"Количество исследователей, аспирантов, докторантов, оно у нас растет, иностранных. Прежде всего мы сейчас фиксируем, конечно, из Китая, но и из других стран. По-моему, из Китая увеличилось количество аспирантов - где-то около 25 или даже 28%", - сказал глава государства на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых.