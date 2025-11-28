Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками V Конгресса молодых учёных

Путин на встрече с молодыми учеными пошутил про продукты с ГМО

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых пошутил про продукты с ГМО и быка размером с комнату.

В ходе встречи президента с участниками конгресса директор Института ветеринарной медицины, зоотехники и биотехнологии Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина Анна Гнеуш рассказала Путину, что приоритетом в ее исследованиях стали биотехнологии агропромышленного комплекса. В частности, речь идет о биопрепаратах для сельского хозяйства. Она уточнила, что работает в области животноводства.

"Вы нас не будете кормить генномодифицированной продукцией?" - поинтересовался Путин.

Гнеуш заверила, что не будет, и подчеркнула, что работает только над продуктами микробного синтеза.

"Быка размером с эту комнату нам не будете давать на обед?" - пошутил президент.

Гнеуш в ответ отметила, что институт работает на качество.