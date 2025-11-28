https://ria.ru/20251128/putin-2058510849.html
Путин на встрече с молодыми учеными пошутил про продукты с ГМО
Путин на встрече с учеными пошутил про продукты с ГМО и быка размером с комнату
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых пошутил про продукты с ГМО и быка размером с комнату.
В ходе встречи президента с участниками конгресса директор Института ветеринарной медицины, зоотехники и биотехнологии Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина Анна Гнеуш рассказала Путину, что приоритетом в ее исследованиях стали биотехнологии агропромышленного комплекса. В частности, речь идет о биопрепаратах для сельского хозяйства. Она уточнила, что работает в области животноводства.
"Вы нас не будете кормить генномодифицированной продукцией?" - поинтересовался Путин.
Гнеуш заверила, что не будет, и подчеркнула, что работает только над продуктами микробного синтеза.
"Быка размером с эту комнату нам не будете давать на обед?" - пошутил президент.
Гнеуш в ответ отметила, что институт работает на качество.
Конгресс молодых ученых, проходящий на федеральной территории Сириус, - ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых. Кроме того, информационным партнером конгресса выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.