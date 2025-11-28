https://ria.ru/20251128/putin-2058510163.html
Путин рассказал о задачах России в развитии микроэлектроники
Путин рассказал о задачах России в развитии микроэлектроники
Путин рассказал о задачах России в развитии микроэлектроники
Президент РФ Владимир Путин заявил, что России в развитии микроэлектроники предстоит заново создавать многие вещи или поддержать уже созданное. РИА Новости, 28.11.2025
Путин рассказал о задачах России в развитии микроэлектроники
Путин: России в развитии микроэлектроники предстоит заново создавать многие вещи