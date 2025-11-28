Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о важности сотрудничества государства, бизнеса и ученых
28.11.2025
Путин заявил о важности сотрудничества государства, бизнеса и ученых
Путин заявил о важности сотрудничества государства, бизнеса и ученых
2025
Наука, Россия, Владимир Путин
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Сотрудничество государства, бизнеса и ученых призвано развивать технологии, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сотрудничество между государством, бизнесом и ученым сообществом, сообществом учёных, безусловно, призвано к тому, чтобы вместе добиваться максимального результата для развития современных технологий, ну, в конечном итоге - для развития государства", - сказал Путин на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками V Конгресса молодых учёных - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Путин заявил, что власти сознательно сократили число аспирантов
Вчера, 20:54
 
Наука Россия Владимир Путин
 
 
