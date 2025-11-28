Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о применении новых материалов в ОПК - РИА Новости, 28.11.2025
20:53 28.11.2025
Путин рассказал о применении новых материалов в ОПК
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия имеет богатый опыт в применении новых материалов в оборонно-промышленном комплексе и хорошую научную школу. РИА Новости, 28.11.2025
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия имеет богатый опыт в применении новых материалов в оборонно-промышленном комплексе и хорошую научную школу.
"Наши атомные ракетоносцы... строятся из материалов, имеющих особые качества. Это огромная нагрузка под водой, ну и многие другие вещи. Это особые материалы, которые применяются в ракетостроении. У нас очень богатый опыт и школы хорошие", - сказал глава государства на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых.
Президент России Владимир Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО Мотовилихинские заводы в Перми - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Путин отметил роль молодых специалистов в ОПК
19 сентября, 19:00
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
