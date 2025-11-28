https://ria.ru/20251128/putin-2058508572.html
Путин рассказал о применении новых материалов в ОПК
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия имеет богатый опыт в применении новых материалов в оборонно-промышленном комплексе и хорошую научную школу.
"Наши атомные ракетоносцы... строятся из материалов, имеющих особые качества. Это огромная нагрузка под водой, ну и многие другие вещи. Это особые материалы, которые применяются в ракетостроении. У нас очень богатый опыт и школы хорошие", - сказал глава государства на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых.