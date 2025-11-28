Путин рассказал о применении новых материалов в ОПК

"Наши атомные ракетоносцы... строятся из материалов, имеющих особые качества. Это огромная нагрузка под водой, ну и многие другие вещи. Это особые материалы, которые применяются в ракетостроении. У нас очень богатый опыт и школы хорошие", - сказал глава государства на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых.