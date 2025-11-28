Путин отметил успехи Конгресса молодых ученых в решении проблем регионов

"Формирование команд для решения региональных проблем - это точно совершенно предложил один из участников, по-моему, года два или три назад. Представитель какого-то из регионов сказал, что было бы очень полезно, чтобы работа в рамках Конгресса молодых ученых имела такой региональный разрез, и чтобы можно было формировать какие-то коллективы для решения именно региональных проблем. И вот видите, это получается. Мне это очень приятно слышать", - сказал Путин на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых.