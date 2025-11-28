https://ria.ru/20251128/putin-2058506218.html
Путин рассказал, что получал повышенную стипендию
Президент России Владимир Путин рассказал, что получал повышенную стипендию, 40 рублей, и был очень этому рад. РИА Новости, 28.11.2025
Путин рассказал, что получал повышенную стипендию, которая составляла 40 рублей