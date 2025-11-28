https://ria.ru/20251128/putin-2058505894.html
Россия продолжит софинансировать работу ученых по грантам, заявил Путин
Россия продолжит софинансировать работу ученых по грантам, заявил Путин
2025-11-28T20:42:00+03:00
наука
россия
владимир путин
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия продолжит софинансировать работу ученых в рамках грантов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"От имени государства и по линии государства, безусловно, будем и дальше софинансировать работу ведущих ученых в рамках грантов по целому ряду направлений", - сказал Путин на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых.
Конгресс молодых ученых, проходящий на федеральной территории Сириус, - ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых, проходящего со среды по пятницу. Кроме того, информационным партнером конгресса выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.