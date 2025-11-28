Путин сообщил о размере стипендии у некоторых аспирантов

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Одна тысяча аспирантов, в том числе из новых регионов России, с 2024 года получают стипендию в 75 тысяч рублей ежемесячно, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Начиная с 2024 года, в общей сложности 1000 аспирантов со всей страны, в том числе из научных и образовательных организаций Донбасса и Новороссии, получают стипендию в размере 75 тысяч рублей ежемесячно", - сказал Путин на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых.