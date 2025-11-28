Рейтинг@Mail.ru
Путин сообщил о размере стипендии у некоторых аспирантов
20:37 28.11.2025 (обновлено: 20:49 28.11.2025)
Путин сообщил о размере стипендии у некоторых аспирантов
Путин сообщил о размере стипендии у некоторых аспирантов
Одна тысяча аспирантов, в том числе из новых регионов России, с 2024 года получают стипендию в 75 тысяч рублей ежемесячно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2025
общество, владимир путин
Наука, Общество, Владимир Путин
Путин сообщил о размере стипендии у некоторых аспирантов

Путин: 1 тыс аспирантов с 2024 года получают стипендию в 75 тыс руб ежемесячно

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками V Конгресса молодых учёных
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками V Конгресса молодых учёных - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками V Конгресса молодых учёных
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Одна тысяча аспирантов, в том числе из новых регионов России, с 2024 года получают стипендию в 75 тысяч рублей ежемесячно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Начиная с 2024 года, в общей сложности 1000 аспирантов со всей страны, в том числе из научных и образовательных организаций Донбасса и Новороссии, получают стипендию в размере 75 тысяч рублей ежемесячно", - сказал Путин на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых.
Конгресс молодых ученых, проходящий на федеральной территории Сириус, - ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых, проходящего со среды по пятницу. Кроме того, информационным партнером конгресса выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.
Путин заявил о продолжении софинансирования ученых в рамках грантов
Вчера, 20:25
 
НаукаОбществоВладимир Путин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
