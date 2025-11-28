Путин сообщил о размере стипендии у некоторых аспирантов

https://ria.ru/20251128/putin-2058504283.html
Одна тысяча аспирантов, в том числе из новых регионов России, с 2024 года получают стипендию в 75 тысяч рублей ежемесячно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2025
Наука, Общество, Владимир Путин
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Одна тысяча аспирантов, в том числе из новых регионов России, с 2024 года получают стипендию в 75 тысяч рублей ежемесячно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Начиная с 2024 года, в общей сложности 1000 аспирантов со всей страны, в том числе из научных и образовательных организаций Донбасса и Новороссии, получают стипендию в размере 75 тысяч рублей ежемесячно", - сказал Путин на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых.
Конгресс молодых ученых, проходящий на федеральной территории Сириус, - ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых, проходящего со среды по пятницу. Кроме того, информационным партнером конгресса выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.