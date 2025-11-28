https://ria.ru/20251128/putin-2058503383.html
Путин назвал, что должно быть вне политики
Путин назвал, что должно быть вне политики - РИА Новости, 28.11.2025
Путин назвал, что должно быть вне политики
Президент РФ Владимир Путин заявил, что наука, искусство и спорт должны быть вне политики.
Путин: наука, искусство и спорт должны быть вне политики
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что наука, искусство и спорт должны быть вне политики.
Путин в ходе встречи с участниками V Конгресса молодых ученых отметил, что не ожидал, что на конгрессе соберутся 8 тысяч человек из более чем 100 стран. По его словам, это очень хороший показатель того, что поставленные перед организацией мероприятия цели достигнуты.
"А главная цель заключалась не в том, чтобы преодолевать какие-то барьеры, связанные с внешними ограничениями. Цель заключалась в том, чтобы создать площадку для свободного общения и обмена мнениями, идеями, установления новых контактов между теми людьми, которые хотят заниматься наукой, потому что наука так же, как и искусство, спорт, они должны быть вне политики, они должны объединять людей", - сказал глава государства в ходе встречи.
Конгресс молодых ученых, проходящий на федеральной территории Сириус, - ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых, проходящего со среды по пятницу. Кроме того, информационным партнером конгресса выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.