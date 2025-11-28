Путин назвал, что должно быть вне политики

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что наука, искусство и спорт должны быть вне политики.

Путин в ходе встречи с участниками V Конгресса молодых ученых отметил, что не ожидал, что на конгрессе соберутся 8 тысяч человек из более чем 100 стран. По его словам, это очень хороший показатель того, что поставленные перед организацией мероприятия цели достигнуты.

"А главная цель заключалась не в том, чтобы преодолевать какие-то барьеры, связанные с внешними ограничениями. Цель заключалась в том, чтобы создать площадку для свободного общения и обмена мнениями, идеями, установления новых контактов между теми людьми, которые хотят заниматься наукой, потому что наука так же, как и искусство, спорт, они должны быть вне политики, они должны объединять людей", - сказал глава государства в ходе встречи.