Путин назвал, что должно быть вне политики - РИА Новости, 28.11.2025
20:33 28.11.2025
Путин назвал, что должно быть вне политики
Президент РФ Владимир Путин заявил, что наука, искусство и спорт должны быть вне политики. РИА Новости, 28.11.2025
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что наука, искусство и спорт должны быть вне политики.
Путин в ходе встречи с участниками V Конгресса молодых ученых отметил, что не ожидал, что на конгрессе соберутся 8 тысяч человек из более чем 100 стран. По его словам, это очень хороший показатель того, что поставленные перед организацией мероприятия цели достигнуты.
