https://ria.ru/20251128/putin-2058501582.html
Путин отметил масштаб Конгресса молодых ученых
Путин отметил масштаб Конгресса молодых ученых - РИА Новости, 28.11.2025
Путин отметил масштаб Конгресса молодых ученых
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что масштабы Конгресса молодых ученых оказались для него неожиданными. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T20:29:00+03:00
2025-11-28T20:29:00+03:00
2025-11-28T20:29:00+03:00
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
https://ria.ru/20251128/putin-2058499293.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия
Путин отметил масштаб Конгресса молодых ученых
Путин: масштабы Конгресса молодых ученых оказались неожиданными
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что масштабы Конгресса молодых ученых оказались для него неожиданными.
"Честно говоря, для меня все-таки неожиданным является то, что сейчас на этом V конгрессе собрались уже 8 тысяч человек из более чем 100 стран. Это все-таки очень хороший показатель того, что цели, которые мы перед собой ставили, когда организовывали или думали о проведении таких мероприятий, достигнуты", - сказал Путин на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых.
Конгресс молодых ученых, проходящий на федеральной территории Сириус, - ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых, проходящего со среды по пятницу. Кроме того, информационным партнером конгресса выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.