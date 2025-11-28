Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил масштаб Конгресса молодых ученых - РИА Новости, 28.11.2025
20:29 28.11.2025
Путин отметил масштаб Конгресса молодых ученых
Путин отметил масштаб Конгресса молодых ученых
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что масштабы Конгресса молодых ученых оказались для него неожиданными. РИА Новости, 28.11.2025
владимир путин
россия
россия
владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Путин отметил масштаб Конгресса молодых ученых

Путин: масштабы Конгресса молодых ученых оказались неожиданными

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что масштабы Конгресса молодых ученых оказались для него неожиданными.
"Честно говоря, для меня все-таки неожиданным является то, что сейчас на этом V конгрессе собрались уже 8 тысяч человек из более чем 100 стран. Это все-таки очень хороший показатель того, что цели, которые мы перед собой ставили, когда организовывали или думали о проведении таких мероприятий, достигнуты", - сказал Путин на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых.
Конгресс молодых ученых, проходящий на федеральной территории Сириус, - ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых, проходящего со среды по пятницу. Кроме того, информационным партнером конгресса выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.
Власти думают, как выстроить работу с молодыми учеными, заявил Путин
Вчера, 20:26
 
