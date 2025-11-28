https://ria.ru/20251128/putin-2058497969.html
Путин провел встречу с участниками V Конгресса молодых ученых
Путин провел встречу с участниками V Конгресса молодых ученых - РИА Новости, 28.11.2025
Путин провел встречу с участниками V Конгресса молодых ученых
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с молодыми учеными. Основные заявления — в материале РИА Новости. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T20:24:00+03:00
2025-11-28T20:24:00+03:00
2025-11-28T22:11:00+03:00
владимир путин
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058507389_0:195:3174:1980_1920x0_80_0_0_96dd23d052daf6d6307be645002c0e70.jpg
https://ria.ru/20251126/sanktsii-2057813502.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058507389_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7682aa24c421daa99afe5b51d4a2e079.jpg
Путин о своей студенческой стипендии
Путин о своей студенческой стипендии.
2025-11-28T20:24
true
PT0M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с молодыми учеными. Основные заявления — в материале РИА Новости.
«
"Честно говоря, для меня все-таки неожиданным является то, что сейчас на этом V конгрессе собрались уже восемь тысяч человек из более чем 100 стран. Это все-таки очень хороший показатель того, что цели, которые мы перед собой ставили, когда организовывали или думали о проведении таких мероприятий, достигнуты".
Владимир Путин
президент России
Как отметил Путин, некоторые в мире пытаются "подзакрыть" сотрудничество в науке. При этом он подчеркнул, что Москва будет наращивать взаимодействие в этой сфере с иностранными партнерами.
«
"Количество исследователей, аспирантов, докторантов, оно у нас растет, иностранных. Прежде всего мы сейчас фиксируем, конечно, из Китая, но и из других стран".
Владимир Путин
президент России
Президент добавил, что Россия продолжит софинансировать работу ученых в рамках грантов. Кроме того, власти думают о том, как выстроить работу с талантливыми исследователями, которые только начинают свой путь в науке.
«
"Начиная с 2024 года, в общей сложности тысяча аспирантов со всей страны, в том числе из научных и образовательных организаций Донбасса и Новороссии, получают стипендию в размере 75 тысяч рублей ежемесячно".
Владимир Путин
президент России
Он также рассказал, что в стране сознательно пошли на сокращение числа аспирантов, чтобы туда шли люди, осознанно делающие выбор в пользу исследований.
Традиционная встреча с участниками Конгресса молодых ученых проходит в Екатерининском зале Сенатского дворца Кремля. В ней также участвуют министр науки и высшего образования Валерий Фальков и помощник президента Андрей Фурсенко.
Конгресс молодых ученых — ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. В 2025 году он проходил с 26 по 28 ноября на федеральной территории "Сириус". Главная тема форума — "Энергия науки: от потенциала знаний к созиданию будущего". Он собирает на своей площадке лидеров отечественной науки, представителей ведущих научных школ, талантливых молодых ученых, победителей конкурсов грантов из России и других стран.
РИА Новости — информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых.