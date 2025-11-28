https://ria.ru/20251128/putin-2058496790.html
Путин встретился с молодыми учеными
Путин встретился с молодыми учеными - РИА Новости, 28.11.2025
Путин встретился с молодыми учеными
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с молодыми учеными, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T20:22:00+03:00
2025-11-28T20:22:00+03:00
2025-11-28T20:22:00+03:00
владимир путин
россия
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_7daefa2a194df1acba22b5d34bcaea28.jpg
https://ria.ru/20251128/rossija-2058433161.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0862a4bc2c197511a45b130159d83ecc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, наука
Владимир Путин, Россия, Наука
Путин встретился с молодыми учеными
Путин встретился в Кремле с молодыми учеными
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с молодыми учеными, передает корреспондент РИА Новости.
Традиционная встреча с участниками Конгресса молодых ученых проходит в Екатерининском зале Сенатского дворца Кремля. В ней также участвуют министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и помощник президента Андрей Фурсенко.
Конгресс молодых ученых - ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. В 2025 году он стартовал 26 ноября и продлился до 28 ноября, мероприятия проходили на федеральной территории Сириус. Главная тема форума - "Энергия науки: от потенциала знаний к созиданию будущего".
Конгресс собирает на своей площадке лидеров отечественной науки, представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, представителей бизнеса и госкорпораций, а главное - талантливых молодых ученых, победителей конкурсов грантов из России и других стран.
В дискуссионную программу юбилейного конгресса вошли более 170 мероприятий.
РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых, проходящего на федеральной территории Сириус 26-28 ноября. Кроме того, информационным партнером конгресса выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.