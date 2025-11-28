Путин встретился с молодыми учеными

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с молодыми учеными, передает корреспондент РИА Новости.

Традиционная встреча с участниками Конгресса молодых ученых проходит в Екатерининском зале Сенатского дворца Кремля. В ней также участвуют министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и помощник президента Андрей Фурсенко.

Конгресс молодых ученых - ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. В 2025 году он стартовал 26 ноября и продлился до 28 ноября, мероприятия проходили на федеральной территории Сириус. Главная тема форума - "Энергия науки: от потенциала знаний к созиданию будущего".

Конгресс собирает на своей площадке лидеров отечественной науки, представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, представителей бизнеса и госкорпораций, а главное - талантливых молодых ученых, победителей конкурсов грантов из России и других стран.

В дискуссионную программу юбилейного конгресса вошли более 170 мероприятий.