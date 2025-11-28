Рейтинг@Mail.ru
Путин встретился с молодыми учеными
Путин встретился с молодыми учеными
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с молодыми учеными, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.11.2025
владимир путин, россия, наука
Владимир Путин, Россия, Наука
Путин встретился с молодыми учеными

Путин встретился в Кремле с молодыми учеными

Президент РФ Владимир Путин
28.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с молодыми учеными, передает корреспондент РИА Новости.
Традиционная встреча с участниками Конгресса молодых ученых проходит в Екатерининском зале Сенатского дворца Кремля. В ней также участвуют министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и помощник президента Андрей Фурсенко.
Конгресс молодых ученых - ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. В 2025 году он стартовал 26 ноября и продлился до 28 ноября, мероприятия проходили на федеральной территории Сириус. Главная тема форума - "Энергия науки: от потенциала знаний к созиданию будущего".
Конгресс собирает на своей площадке лидеров отечественной науки, представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, представителей бизнеса и госкорпораций, а главное - талантливых молодых ученых, победителей конкурсов грантов из России и других стран.
В дискуссионную программу юбилейного конгресса вошли более 170 мероприятий.
РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых, проходящего на федеральной территории Сириус 26-28 ноября. Кроме того, информационным партнером конгресса выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.
На Конгрессе в Сириусе обсудили меры поддержки молодых ученых
Владимир ПутинРоссияНаука
 
 
