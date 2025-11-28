Путин выразил соболезнования президенту Индонезии в связи с наводнениями

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индонезии Прабово Субианто в связи с многочисленными жертвами и масштабными разрушениями после наводнений на Суматре, отметив, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого стихийного бедствия.