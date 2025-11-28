Путин выразил соболезнования королю Таиланда в связи с наводнением

"Ваше Величество, примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнения в южных провинциях вашей страны. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате разгула стихии", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.