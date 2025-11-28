https://ria.ru/20251128/putin-2058470432.html
Путин выразил соболезнования королю Таиланда в связи с наводнением
2025-11-28T18:40:00+03:00
владимир путин
таиланд
россия
в мире
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования королю Таиланда Маха Вачиралонгкорну Пхра Вачираклаотяоюхуа в связи с трагическими последствиями наводнения в южных провинциях страны.
"Ваше Величество, примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнения в южных провинциях вашей страны. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате разгула стихии", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
По данным телеканала Thai PBS, число погибших в результате наводнения в провинции Сонгкхла, граничащей с Малайзией
, достигло 87. Все тела погибших, согласно решению властей, доставляют в больницу "Сонгкхланаккарин" для идентификации и регистрации смерти.
Ливни, продолжавшиеся более недели, вызвали масштабные наводнения в южных регионах Таиланда
. Провинция Сонгкхла пострадала больше остальных. Значительное повышение уровня воды в подтопленных районах произошло в конце минувшей и начале этой недели.