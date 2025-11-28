Рейтинг@Mail.ru
Путин выразил соболезнования королю Таиланда в связи с наводнением
18:40 28.11.2025 (обновлено: 18:57 28.11.2025)
Путин выразил соболезнования королю Таиланда в связи с наводнением
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования королю Таиланда Маха Вачиралонгкорну Пхра Вачираклаотяоюхуа в связи с трагическими последствиями наводнения в РИА Новости, 28.11.2025
владимир путин, таиланд, россия, в мире
Владимир Путин, Таиланд, Россия, В мире
Путин выразил соболезнования королю Таиланда в связи с наводнением

Путин выразил соболезнования королю Таиланда в связи с наводнением на юге страны

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования королю Таиланда Маха Вачиралонгкорну Пхра Вачираклаотяоюхуа в связи с трагическими последствиями наводнения в южных провинциях страны.
"Ваше Величество, примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнения в южных провинциях вашей страны. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате разгула стихии", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
По данным телеканала Thai PBS, число погибших в результате наводнения в провинции Сонгкхла, граничащей с Малайзией, достигло 87. Все тела погибших, согласно решению властей, доставляют в больницу "Сонгкхланаккарин" для идентификации и регистрации смерти.
Ливни, продолжавшиеся более недели, вызвали масштабные наводнения в южных регионах Таиланда. Провинция Сонгкхла пострадала больше остальных. Значительное повышение уровня воды в подтопленных районах произошло в конце минувшей и начале этой недели.
Путин выразил соболезнования в связи с пожаром в Гонконге
27 ноября, 18:29
Путин выразил соболезнования в связи с пожаром в Гонконге
27 ноября, 18:29
 
Владимир ПутинТаиландРоссияВ мире
 
 
