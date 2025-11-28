Рейтинг@Mail.ru
Путин позвонил мальчику, пострадавшему при взрыве СВУ в Красногорске - РИА Новости, 28.11.2025
18:04 28.11.2025 (обновлено: 18:54 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/putin-2058458769.html
Путин позвонил мальчику, пострадавшему при взрыве СВУ в Красногорске
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин позвонил десятилетнему Глебу Бровару, лишившемуся пальцев при взрыве СВУ в Красногорске.
"Это мальчик, который получил серьезные травмы рук, <...> когда поднял купюру с взрывчаткой. Его сегодня выписали из больницы, и Путин пожелал ему скорейшего полного выздоровления, здоровья и счастья", — рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Двенадцатого ноября СК сообщил, что ребенок в Красногорске поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с десятирублевой купюрой. По данным Life, его начинили мелкими гвоздями.
Как рассказывала детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова, мальчик находился в тяжелом состоянии, врачи частично ампутировали ему пальцы.
Возбуждено дело по факту покушения на убийство ребенка.
В центре Рошаля рассказали о лечении пострадавшего в Красногорске мальчика
