Путин подписал закон об индексации размеров государственных пошлин

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который, помимо прочего, индексирует размеры отдельных государственных пошлин и устанавливает новые, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета. В частности, он предусматривает с 1 января 2026 года индексацию размеров государственных пошлин за отдельные юридически значимые действия, совершаемые Росавиацией и Росалкогольтабакконтролем.

Так, в 10 раз увеличивается пошлина за государственную регистрацию гражданских воздушных судов. А пошлина за регистрацию в госреестре аэродрома гражданской авиации класса А, Б повышается со 130 тысяч до 150 тысяч рублей.

Кроме того, с 9,5 миллионов до 13 миллионов рублей увеличивается пошлина за предоставление лицензий на производство, хранение и поставки произведенных этилового спирта и алкогольной продукции (за исключением винодельческой продукции фермеров и сельхозпроизводителей, крепленого (ликерного), игристого и другого вина).

Также устанавливается пошлина за переоформление лицензий на производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта и алкоголя в связи с увеличением количества мест осуществления деятельности - в размере 13 миллионов рублей, мест хранения готовой продукции – 1,5 миллиона рублей, по иным основаниям – 20 тысяч рублей.

Помимо этого, устанавливаются пошлины за отдельные юридически значимые действия, совершаемые ФСБ и ФСТЭК России . Например, за выдачу (предоставление), оформление лицензии или разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с продукцией, подлежащей экспортному контролю, пошлина составит 15 тысяч рублей, за переоформление или продление ее действия - 1500 рублей, за внесение изменений в реестр лицензий или разрешений – 7000 рублей.

А за подтверждение Федеральной пробирной палатой (ФПП) характеристик драгоценных металлов устанавливается пошлина в пределах до 2500 рублей за одну единицу измерения, за подтверждение классификационных характеристик драгоценных камней - до 7000 рублей. Эти пошлины будут уплачиваться до выдачи результатов подтверждения таких характеристик, при предъявлении драгметаллов и драгкамней для их подтверждения. Конкретные размеры госпошлин за совершение действий ФПП сейчас устанавливаются правительством РФ в пределах, предусмотренных Налоговым кодексом.