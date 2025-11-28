Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о технологическом сборе - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:39 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/putin-2058450514.html
Путин подписал закон о технологическом сборе
Путин подписал закон о технологическом сборе - РИА Новости, 28.11.2025
Путин подписал закон о технологическом сборе
Президент России Владимир Путин подписал закон, который в числе прочего вводит с 1 сентября 2026 года технологический сбор за ввоз или производство в РФ... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T17:39:00+03:00
2025-11-28T17:39:00+03:00
экономика
россия
алексей сазанов
владимир путин
оксана дмитриева
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586422030_0:241:3016:1938_1920x0_80_0_0_e098a424a5e3141ad1effe3b725f8bd2.jpg
https://ria.ru/20251110/rossija-2053967597.html
https://ria.ru/20251126/tekhsbor-2057781039.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586422030_59:477:2154:2048_1920x0_80_0_0_ebb2af5a2f644386899916323d33749d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, алексей сазанов, владимир путин, оксана дмитриева, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), госдума рф
Экономика, Россия, Алексей Сазанов, Владимир Путин, Оксана Дмитриева, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Госдума РФ
Путин подписал закон о технологическом сборе

Путин подписал закон о введении технологического сбора с 1 сентября 2026 года

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который в числе прочего вводит с 1 сентября 2026 года технологический сбор за ввоз или производство в РФ продукции с электронной компонентной базой, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Минпромторг РФ ранее пояснял, что механизм технологического сбора разработан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности России с целью укрепления технологического суверенитета страны.
Поправки о введении технологического сбора вносятся в закон о промышленной политике РФ.
Сбор будет уплачиваться в связи с ввозом в Россию электронной компонентной базы (электронных модулей) и (или) промышленной продукции, которая содержит такую базу (модули), или производством такой продукции и компонентов на территории РФ, на ее континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне.
Плательщиками сбора станут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые ввозят или производят такую продукцию и компоненты.
Материнская плата на производстве электронных компонентов - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
В Минпромторге рассказали о новом механизме технологического сбора
10 ноября, 15:41
Перечни промышленной продукции и компонентов, по которым уплачивается технологический сбор, а также размеры такого сбора установит правительство РФ. Причем максимальный размер технологического сбора не превысит 5 тысяч рублей за каждые компонент или продукцию.
Все поступления по технологическому сбору будут зачисляться в федеральный бюджет. Поскольку сбор вводится с сентября, то в 2026 году доходы бюджета от него могут составить порядка 20 миллиардов рублей, в 2027 году - порядка 88 миллиардов, с 2028 года - порядка 110 миллиардов рублей, сообщал ранее замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.
Замминистра подчеркивал, что все средства от уплаты сбора будут направляться на развитие отечественной электроники. А на вопрос члена бюджетного комитета Госдумы Оксаны Дмитриевой, не приведет ли введение сбора к удорожанию продукции, Сазанов заверил, что правительство будет взвешивать эти риски при установлении ставки сбора.
Закон, содержащий и другие изменения, вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Силуанов высказался о введении технологического сбора
26 ноября, 17:12
 
ЭкономикаРоссияАлексей СазановВладимир ПутинОксана ДмитриеваМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала