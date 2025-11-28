Путин подписал закон об акцизах на 2026-2027 годы

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий, в числе прочего, индексацию акцизов на 2026-2027 годы и устанавливающий их ставки на 2028 год, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета. Он предусматривает индексацию ставок акцизов на уровень инфляции, за исключением акцизов на вредные для здоровья товары (табачная, алкогольная, спиртосодержащая продукция и сахаросодержащие напитки) – по ним ставки индексируются на величину выше инфляции.

При этом отменяется обязанность производителей алкогольной и спиртосодержащей продукции уплачивать авансовые платежи по акцизам на такую продукцию.

Исходя из финансово-экономического обоснования, за счет повышения ставок акцизов на "вредные товары" федеральный бюджет в 2026-2027 годах получит в общей сумме 138,291 миллиарда рублей, а от индексации ставок акцизов на нефтепродукты и автомобили - еще 10,454 миллиарда.

В 2028 году за счет повышения ставок акцизов на "вредные товары" в бюджет планируется дополнительно привлечь 75,389 миллиарда рублей, а за счет других акцизов, индексируемых на прогнозируемый уровень инфляции, - 72,418 миллиарда рублей.

АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Акцизы на этиловый спирт, спиртосодержащую продукцию и алкогольную продукцию крепостью свыше 18% увеличатся с 824 рублей за литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре, в 2026 году до 857 рублей в 2027 году, до 891 рубля - в 2028 году.

На менее крепкую алкогольную продукцию акциз будет определяться как отношение 165 рублей в 2026 году (172 рубля – в 2027 году, 179 рублей – в 2028 году) к объемной доле этилового спирта в подакцизном товаре в абсолютной сумме за литр безводного этилового спирта, содержащегося в товаре.

На виноградное и плодовое сусло, плодовые сброженные материалы, виноматериалы, кроме крепленого вина наливом, акциз с 49 рублей за литр в 2026 году вырастет до 51 рубля в 2027 году, до 53 рублей - в 2028 году.

На игристые вина, включая российское шампанское, акциз увеличится со 160 до 166 и 173 рублей соответственно; на винные и другие напитки, крепленое (ликерное) вино, крепленое вино наливом - со 165 до 172 и 179 рублей; на другие вина и плодовую алкогольную продукцию - со 148 до 154 и 160 рублей.

Акциз на сидр, пуаре, медовуху, пиво крепостью свыше 0,5% и до 8,6% включительно и напитки на его основе увеличится с 33 рублей в 2026 году до 34 рублей в 2027 году, до 35 рублей - в 2028 году, на более крепкое пиво - с 62 до 64 и 67 рублей, соответственно.

На сахаросодержащие напитки акциз с 2026 года составит 11 рублей за литр.

ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Акциз на табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный (за исключением используемого для производства табачной продукции) увеличится с 5183 рублей за килограмм в 2026 году до 5390 рублей в 2027 году, до 5606 рублей - в 2028 году; на сигары - с 351 рубля до 365 и 380 рублей за штуку соответственно; на сигариллы, биди, кретеки - с 4992 рублей до 5192 и 5400 рублей за тысячу штук.

Акциз на сигареты и папиросы за этот период с 3278 рублей за тысячу штук +18% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4452 рублей за тысячу штук, вырастет до 3409 рублей +18% от максимальной розничной цены, но не менее 4630 рублей за тысячу штук в 2027 году, и до 3545 рублей +18% от максимальной розничной цены, но не менее 4815 рублей за тысячу штук – в 2028 году.

На табак для потребления путем нагревания (изделия с нагреваемым табаком) акциз увеличится с 10 915 рублей за килограмм в 2026 году до 11 352 рублей в 2027 году, до 11 806 рублей - в 2028 году; на жидкости для электронных систем доставки никотина - с 49 до 51 и 53 рублей за миллилитр соответственно.

На никотиновое сырье акциз в этот период вырастет с 2,4 рубля до 2,5 и 2,6 рубля за миллиграмм соответственно, на бестабачную никотинсодержащую смесь для нагревания – с 1030 до 1114 рублей за килограмм.

ТОПЛИВО И АВТОТРАНСПОРТ

Акциз на автобензин пятого класса повысится с 17 959 рублей за тонну в 2026 году до 18 677 рублей в 2027 году, до 19 424 рублей - в 2028 году; не соответствующий этому классу - с 18 411 рублей до 19 147 и 19 913 рублей соответственно; на прямогонный бензин - с 20 282 рублей до 21 093 и 21 937 рублей.

Акциз на дизельное топливо вырастет с 12 738 рублей до 13 248 и 13 778 рублей соответственно, на моторные масла - с 8503 рублей до 8843 и 9197 рублей.

Акциз на авиакеросин до конца 2028 года сохраняется на действующем уровне - 2800 рублей за тонну.

Акциз на легковые автомобили с двигателем мощностью свыше 90 лошадиных сил увеличится с 64 рублей за одну лошадиную силу в 2026 году до 67 рублей в 2027 году, до 70 рублей - в 2028 году; свыше 150 лошадиных сил - с 613 рублей до 638 и 664 рублей соответственно.

На легковые авто с двигателем мощностью свыше 200 лошадиных сил ставка акциза в этот трехлетний период поднимется с 1004 рублей до 1044 и 1086 рублей соответственно, свыше 300 лошадиных сил - с 1711 рублей до 1779 и 1850 рублей, свыше 400 лошадиных сил - с 1771 рубля до 1842 и 1916 рублей, свыше 500 лошадиных сил - с 1829 рублей до 1902 и 1978 рублей.

Для мотоциклов с двигателем мощностью свыше 150 лошадиных сил акциз за этот период вырастет с 613 рублей до 638 и 664 рублей за одну "лошадь" соответственно.