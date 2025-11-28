Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о повышенных налогах для букмекеров и тотализаторов
17:37 28.11.2025
Путин подписал закон о повышенных налогах для букмекеров и тотализаторов
Путин подписал закон о повышенных налогах для букмекеров и тотализаторов - РИА Новости, 28.11.2025
Путин подписал закон о повышенных налогах для букмекеров и тотализаторов
Президент России Владимир Путин подписал закон, который, в числе прочего, с 1 января 2026 года повышает налоговую нагрузку на букмекеров и тотализаторы в 60... РИА Новости, 28.11.2025
россия
Россия, Владимир Путин, Алексей Сазанов, Госдума РФ, Общество
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который, в числе прочего, с 1 января 2026 года повышает налоговую нагрузку на букмекеров и тотализаторы в 60 раз. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон вносит изменения в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета. В частности, он существенно ужесточает условия налогообложения букмекеров и тотализаторов. Как пояснял Минфин РФ, новый порядок позволит учитывать не только обороты, но и реальный финансовый результат компаний, а также обеспечит прозрачность игорного бизнеса, который традиционно имеет высокие обороты и низкую налоговую отдачу.
Как сообщал замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, налоговая нагрузка на букмекеров и тотализаторы вырастет в 60 раз, даже с учетом корректировок ко второму чтению в Госдуме, которые несколько смягчили первоначальную редакцию документа. По словам Сазанова, если в прошлом году доходы бюджета РФ от деятельности букмекеров и тотализаторов составили порядка 1 миллиарда рублей, то теперь доходы ожидаются на уровне чуть более 60 миллиардов рублей.
Новый закон со следующего года устанавливает для букмекерских контор и тотализаторов налог в размере 7% с разницы между ставками и выигрышами, а также вводит налог на прибыль по ставке 25%. При этом из налогооблагаемой базы исключены целевые отчисления букмекеров, которые они должны передавать на развитие профессионального, детского и массового спорта.
Сейчас букмекеры платят специальный налог на игорный бизнес, который устанавливают регионы в пределах ставок, предусмотренных Налоговым кодексом. Ставка налога за один пункт приема ставок букмекерской конторы или тотализатора может составлять от 10 тысяч до 14 тысяч рублей; за один процессинговый центр - от 50 тысяч до 250 тысяч; за один процессинговый центр интерактивных ставок: тотализатора – от 2,5 миллионов до 3 миллионов, букмекерской конторы - от 9,5 миллионов до 10 миллионов рублей.
При этом принятые от игроков ставки не облагаются налогом, а с выигрыша уплачивается НДФЛ по прогрессивным ставкам, которые зависят от суммы дохода, полученного игроком.
Также букмекеры сейчас обязаны отчислять на развитие спорта 2% от общего объема принятых ставок. Согласно ранее принятому закону, с 2026 года размер отчислений букмекеров на спорт увеличится до 2,25%, с 2028 года - до 2,5%.
Закон, содержащий и другие изменения, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.
