Путин подписал закон об увеличении срока инвестиционного налогового кредита

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который, в частности, увеличивает вдвое предельный срок инвестиционного налогового кредита, а также расширяет применение федерального инвестиционного налогового вычета, соответствующий документ размещен на Президент России Владимир Путин подписал закон, который, в частности, увеличивает вдвое предельный срок инвестиционного налогового кредита, а также расширяет применение федерального инвестиционного налогового вычета, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета. Помимо прочего, он увеличивает предельно возможный срок инвестиционного налогового кредита с 5 до 10 лет, а также сокращает количество обстоятельств, препятствующих его предоставлению.

Кроме того, закон позволяет передавать право на применение федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ) любому участнику группы компаний, осуществившей капитальные вложения, вне зависимости от отраслевой принадлежности.

Применение инвестиционного налогового вычета расширяется по просьбе бизнеса – теперь инвестиционные затраты по отдельным видам деятельности можно будет передавать внутри холдинга на те компании, в которых формируется прибыль, пояснял замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов

Кроме того, регионам предоставляется право устанавливать инвестиционный налоговый вычет по расходам, определяемым ими по своему усмотрению. Также продлевается действие отдельных норм, смягчающих для бизнеса последствия приостановки соглашений об избежании двойного налогообложения, и уточняются некоторые вопросы налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний.

При этом для крупных международных групп компаний, у которых материнская компания расположена за пределами РФ , устанавливается минимальная ставка налога на прибыль в размере 15%.

Помимо этого, при проведении налогового мониторинга исключается возможность выемки документов и предметов у проверяемого лица. А действующий в текущем году для юрлиц порядок начисления пеней за несвоевременную уплату налогов продлевается на 2026 год. Этот порядок предусматривает, что в течение первых 30 дней просрочки пеня начисляется в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, следующих 60 дней - 1/150, а с 91-го дня - 1/300.

Также расширяется сфера применения отсрочек и рассрочек по уплате налогов для организаций и ИП, занятых сезонными видами деятельности, и сокращается количество документов, необходимых для их предоставления. Помимо этого, отменяется обязанность организаций рассчитывать транспортный налог, земельный налог и налог на имущество, исчисляемый исходя из кадастровой стоимости. Теперь исчислять эти налоги будут налоговые органы.