Путин подписал закон о ставках НДФЛ для граждан стран ЕАЭС - РИА Новости, 28.11.2025
17:35 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/putin-2058447486.html
Путин подписал закон о ставках НДФЛ для граждан стран ЕАЭС
экономика, россия, владимир путин, алексей сазанов, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, Россия, Владимир Путин, Алексей Сазанов, Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия, Введение Трампом пошлин на импорт
Путин подписал закон о ставках НДФЛ для граждан стран ЕАЭС

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает для работающих в России граждан стран ЕАЭС такие же ставки НДФЛ на трудовые доходы, как и для россиян, вместо прежней единой ставки в 30%.
Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета. В частности, он выравнивает условия налогообложения граждан - налоговых резидентов России и других стран Евразийского экономического союза. Это изменение начнет действовать через месяц после опубликования закона, но не ранее первого числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.
В России применяются прогрессивные ставки НДФЛ в размере от 13% до 22% в зависимости от уровня дохода. А для доходов налоговых резидентов других стран, полученных от трудовой деятельности на территории РФ, ставка налога составляет 30%.
В связи с этим были получены претензии от Евразийской экономической комиссии, пояснял замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. Поэтому ставки НДФЛ для граждан других стран ЕАЭС, работающих в России, уравниваются со ставками, действующими для граждан РФ. Теперь их доходы будут облагаться по общей шкале от 13% до 22%.
Закон, содержащий и другие изменения, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинАлексей СазановЕвразийский экономический союзЕвразийская экономическая комиссияВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
