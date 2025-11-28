Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о снижении порога годовой выручки для бизнеса - РИА Новости, 28.11.2025
17:35 28.11.2025
Путин подписал закон о снижении порога годовой выручки для бизнеса
Путин подписал закон о снижении порога годовой выручки для бизнеса - РИА Новости, 28.11.2025
Путин подписал закон о снижении порога годовой выручки для бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий поэтапное снижение порога годовой выручки, при котором у предпринимателей, применяющих... РИА Новости, 28.11.2025
экономика, россия, владимир путин, госдума рф
Экономика, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ
Путин подписал закон о снижении порога годовой выручки для бизнеса

Путин подписал закон о поэтапном снижении порога годовой выручки для бизнеса

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРоссийский государственный флаг на фоне кремлевской башни
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий поэтапное снижение порога годовой выручки, при котором у предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения (УСН, ПСН), возникает обязанность уплачивать НДС, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс, предусматривает поэтапное снижение этого порога: с 2026 года с 60 миллионов до 20 миллионов рублей, с 2027 года – до 15 миллионов, с 2028 года – до 10 миллионов рублей. Порог выручки снижается, чтобы не допустить распространения схем дробления бизнеса.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Путин подписал закон о пересмотре НДС
Вчера, 17:31
Ранее Госдума рекомендовала правительству РФ совместно с думским комитетом по бюджету и налогам вести мониторинг правоприменения положений принятого закона в части изменения параметров налогообложения малого и среднего бизнеса. Делать это предлагалось "в целях анализа их эффективности с точки зрения обеспечения добросовестной конкуренции и борьбы с дроблением бизнеса", а также оценки их влияния на хозяйственную деятельность компаний МСП и на доходы бюджетов разных уровней.
Кроме того, закон с 2026 года отменяет освобождение от НДС операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, а также передачей и обработкой данных между участниками расчетов (процессинг, эквайринг).
А для добывающих компаний вводится нулевой НДС при продаже аффинажным компаниям для аффинажа руды, концентратов и других промышленных продуктов с содержанием драгметаллов.
Помимо этого, организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение и организованный отдых за счет бюджетных ассигнований, освобождаются от уплаты туристического налога. А доходы судовладельцев, полученные от эксплуатации судов ледового класса, зарегистрированных в Российском международном реестре судов, не будут учитываться при определении налоговой базы по налогу на прибыль.
Закон, содержащий и другие изменения, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Путин подписал закон о налоговых льготах для ряда граждан
Вчера, 17:32
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
