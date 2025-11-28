Путин подписал закон о снижении порога годовой выручки для бизнеса

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий поэтапное снижение порога годовой выручки, при котором у предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения (УСН, ПСН), возникает обязанность уплачивать НДС, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс, предусматривает поэтапное снижение этого порога: с 2026 года с 60 миллионов до 20 миллионов рублей, с 2027 года – до 15 миллионов, с 2028 года – до 10 миллионов рублей. Порог выручки снижается, чтобы не допустить распространения схем дробления бизнеса.

Ранее Госдума рекомендовала правительству РФ совместно с думским комитетом по бюджету и налогам вести мониторинг правоприменения положений принятого закона в части изменения параметров налогообложения малого и среднего бизнеса. Делать это предлагалось "в целях анализа их эффективности с точки зрения обеспечения добросовестной конкуренции и борьбы с дроблением бизнеса", а также оценки их влияния на хозяйственную деятельность компаний МСП и на доходы бюджетов разных уровней.

Кроме того, закон с 2026 года отменяет освобождение от НДС операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, а также передачей и обработкой данных между участниками расчетов (процессинг, эквайринг).

А для добывающих компаний вводится нулевой НДС при продаже аффинажным компаниям для аффинажа руды, концентратов и других промышленных продуктов с содержанием драгметаллов.

Помимо этого, организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение и организованный отдых за счет бюджетных ассигнований, освобождаются от уплаты туристического налога. А доходы судовладельцев, полученные от эксплуатации судов ледового класса, зарегистрированных в Российском международном реестре судов, не будут учитываться при определении налоговой базы по налогу на прибыль.